Bandidos jogam mulher ao chão durante assalto no Boa Vista

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 52 anos foi vítima de roubo na noite de sábado (07), na Rua Antônio de Almeida Leite, no Boa Vista.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima ia da Santa Casa até sua residência, no Boa Vista, caminhando, quando dois desconhecidos aproximaram-se em uma moto, o garupa desceu, deu-lhe um empurrão forte, fazendo com que ela caísse, puxou sua bolsa, subiu na moto e foi embora com seu comparsa.

Dentro da bolsa havia celular e documentos da vítima.

Ela registrou um boletim de ocorrência, mas até o momento ninguém foi detido e nenhum dos objetos foi recuperado.

