Assaltante rouba caminhonete, é perseguido, causa colisão e foge

O criminoso colidiu a Toro em um Palio e conseguiu a fuga - Crédito: Divulgação

Um assalto por volta das 15h desta quarta-feira, 28, terminou em perseguição, acidente, uma pessoa ferida e uma caminhonete recuperada pela Polícia Militar.

Segundo apurado, um homem de 36 anos chegou em sua casa, na rua Cidade Lipetsk, no Jardim Medeiros por volta das 14h30 e ao estacionar sua Tiggo na garagem foi abordado por um bandido armado que queria o carro. Como não conseguiu tirá-lo do local, acabou fugindo em uma Toro da mesma pessoa. Um vizinho percebeu e seguiu o ladrão até o Antenor Garcia, quando perdeu de vista.

Paralelamente policiais militares foram acionados e com as características do veículo roubado fizeram diligências no bairro e localizaram a caminhonete na Avenida Tetracampeonato. O bandido acelerou e teve início a perseguição, quando o ladrão colidiu em um Pálio dirigido por um homem de 25 anos que sofreu ferimentos na testa, ombro e joelho.

Já o criminoso saiu correndo. Nas proximidades, os PMs localizaram um suspeito de 21 anos que mostrou nervosismo. Apresentado às vítimas, não foi reconhecido como participante do assalto.

Diante dos fatos o suspeito foi liberado, a caminhonete encaminhada até uma funilaria e o Pálio acidentado ficou no local onde ocorreu a colisão e o crime registrado na CPJ.

