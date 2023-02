Após voltar da academia, homem morre em casa no Jardim Botafogo

SIGA O SCA NO

imagem ilustrativa - Crédito: arquivo

Um homem morreu por volta das 12h50 deste domingo, 12, no banheiro de uma casa na Avenida Tancredo A. Neves, no Jardim Botafogo, em São Carlos.

Um amigo que reside com a vítima há seis anos, disse que Roberto, 49 anos, acordou, se alimentou e foi até uma academia. Mas minutos depois retornou e disse estar passando mal. Foi questionado se queria ir ao médico, mas recusou, afirmando que iria tomar um banho. Porém, segundo a testemunha, ele teria tido um mal súbito e caiu. A testemunha acionou o Corpo de Bombeiros e o Samu. Porém, mesmo com as tentativas de reanima-lo, Roberto morreu. Consta que ele tomava medicamentos. O corpo foi encaminhado ao IML para os exames de praxe.

