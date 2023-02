Após praticar terceiro crime no mesmo dia, PM prende “Gersinho” no centro de São Carlos

SIGA O SCA NO

Parte dos produtos furtados por Gersinho nesta segunda-feira - Crédito: Maycon Maximino

Um trabalho intenso, mas que mostrou a tenacidade e a competência da Polícia Militar de São Carlos que tirou de cena na tarde desta segunda-feira, 13, um criminoso acusado de vários furtos em São Carlos. Conhecido no submundo do crime como “Gersinho”, ele possui 50 anos, dois quais já cumpriu pena de 26 anos mesma infração criminal.

Somente nesta segunda, segundo policiais militares que conseguiram detê-lo, Gersinho teria envolvido em três crimes. O primeiro, uma tentativa de furto a uma casa na rua Josué Marques Martins, onde ele chegou a estourar uma cerca elétrica e a porta, mas não conseguiu levar nada.

No segundo crime, um furto consumado, ele invadiu uma moradia na rua Vamberto Dias da Costa de onde levou um par de tênis e dois óculos escuros de grau. Neste crime, a vítima chegou a ver ele saindo da casa.

Neste meio tempo, a Polícia Militar foi acionada via Copom e durante a apuração dos dois crimes anteriores, os PMs conseguiram as características do acusado que já tinha praticado um terceiro furto na rua 13 de Maio, de onde levou alimentos, joias, vídeo game, perfumaria e cremes.

Os policiais iniciaram diligências e na mesma rua depararam com o acusado que carregava uma mala e uma bolsa nas costas. A princípio, se calou sobre os crimes, mas foi reconhecido pela vítima do segundo furto.

Encaminhado à CPJ, os policiais tomaram ciência que Gersinho estaria envolvido em vários furtos na cidade, sendo inclusive flagrado por câmeras de vigilância. Após ser autuado em flagrante, foi recolhido ao centro de triagem.

