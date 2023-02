Após desacordo comercial, garota de programa é despejada de imóvel

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um desacordo comercial terminou em agressão aos 30 minutos desta terça-feira, 21, em um sobrado localizado na rua Fagundes Varella, na Vila Marcelino.

Uma garota de programa de 30 anos acionou policiais militares e disse ter sido despejada do local onde mora, além de ter sido agredida por três mulheres que habitam o local.

Segundo a vítima, que é natural do Espírito Santo e veio para São Carlos para ser garota de programa, afirma ter pago a passagem com dinheiro do próprio bolso.

Na cidade, realizava seu trabalho na casa e na Avenida Getúlio Vargas e o dinheiro ganho ficava com uma das agressoras. Insatisfeita, disse que foi pedir dinheiro para retornar para sua terra natal, mas a verba foi negada e posteriormente teria sido agredida. O fato será investigado.

