Após assalto em posto de combustíveis, PM recupera moto roubada em São Carlos

Policiais militares recuperaram uma moto roubada que foi usada em um assalto contra um posto de combustíveis na madrugada deste sábado (28), na avenida Getúlio Vargas.

Com as características dos dois assaltantes e da moto utilizada no crime, PMs passaram a patrulhar a região do Cidade Aracy, quando dentro de outro posto próximo da avenida José Antonio Migliato avistaram a dupla.

Durante a tentativa de abordagem a dupla se evadiu, dando inicio a uma perseguição por várias ruas, até que no cruzamento das Ruas José Zavaglia e Rua Firmino Brigante, os ocupantes da motocicleta sofreram uma queda. Posteriormente correram para o interior de uma mata que fica perto da escola CAIC.

Foi realizado um cerco na região, mas os suspeitos conseguiram se evadir.

Através do chassi os policiais descobriram que a Honda CG/160 FAN, 2018, havia sido roubada de uma mulher no dia 23 na região da Praça Itália.

O veículo foi restituído à vítima.

Leia Também