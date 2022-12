Após ameaçar, homem furta celular de ex-mulher

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de violência doméstica e furto foi registrado na CPJ por volta das 14h30 deste sábado. Uma mulher disse que foi vítima de furto e ameaças por parte do ex-marido.

Segundo a vítima de 30 anos, o casal se separou há três meses após sete anos de união e deste então passou a morar com a mãe na Av. Dr. Álvaro Câmara, no Jardim Monte Carlo onde o acusado, de 34 anos foi e chamou a ex-mulher com o argumento que queria ver a filha.

Todavia, alegando que a “ex” teria outro, acabou por fazer ameaças e em dado momento furtou o seu celular e deixou a casa. Horas depois afirmou que se não revelasse quem seria o novo namorado, além das ameaças, afirmou que iria postar na internet fotos íntimas da ex-mulher que estava no aparelho. O caso será investigado.

Leia Também