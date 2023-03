Ajudante é acusado de furtar R$ 700 do patrão em Santa Eudóxia

SIGA O SCA NO

R$ 123 e uma porção de maconha foi localizada com o acusado - Crédito: Maycon Maximino

Um idoso de 68 anos acusa um ajudante de 19 anos de ter furtado R$ 700 que estariam em sua carteira. O crime teria ocorrido durante o dia desta terça-feira, 21, no distrito de Santa Eudóxia.

O São Carlos Agora apurou que o acusado estaria ajudando a vítima, que seria seu patrão, na confecção de cercas em fazendas e na hora do almoço ambos foram até o veículo do patrão e em um momento de distração, o acusado teria se apropriado de R$ 700 que estariam na carteira, deixando ainda outros R$ 200.

O dia transcorreu normalmente e a vítima deu falta do dinheiro no final da tarde. Diante do fato, foi até o ajudante, em sua casa, na rua Tiradentes e começou a questioná-lo, porém ele teria dito, após insistência, que se apropriou de R$ 100 e em seguida, R$ 200. Seu irmão, entretanto, afirmou que ele teria furtado os R$ 700.

A Polícia Militar foi acionada e em revista, localizou com o acusado R$ 123 e uma porção de maconha. Pesquisado os antecedentes, consta passagens pela polícia com envolvimento no tráfico.

O suspeito foi encaminhado à CPJ e ficou à disposição da autoridade policial.

