Adolescentes são detidos após assalto em joalheria no Bela Vista

As armas apreendidas pelos PMs, bem como os produtos roubados - Crédito: Maycon Maximino

Dois adolescentes, de 15 e 16 anos foram detidos por policiais militares e acusados de assaltar uma joalheria na rua Antônio Frederico Ozanan, na Bela Vista.

O São Carlos Agora apurou que os infratores, armados com um simulacro de pistola e uma faca invadiram a loja e mediante ameaças de morte, se apoderaram de vários objetos valiosos e em seguida saíram correndo depois que a funcionária reagiu.

As vítimas acionaram a Polícia Militar via Copom (Centro de Operações) e teve início as diligências e em um rápido trabalho, o adolescente de 16 anos foi abordado na rua Juca Sabino e estava com o simulacro e os produtos roubados.

Com o auxílio de imagens, o comparsa foi abordado no cruzamento das ruas José Zavaglia com a Antônio Vigna. Com ele foi localizada a faca.

Toda a ação criminosa da dupla infratora foi gravada pelas câmeras de segurança e consta que o estabelecimento comercial já foi alvo de ladrões e no ano passado uma funcionária chegou a ser alvejada por um disparo que acertou um dos seus pés.

Os adolescentes foram detidos e encaminhados à CPJ, onde ficaram à disposição da autoridade policial.

