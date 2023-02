Adolescente em moto atropela ciclista e depois sofre queda

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um adolescente de 15 anos sofreu ferimentos graves após queda ocorrida em uma estrada de terra no cerrado da UFSCar no início da tarde deste domingo, 26. Antes, atropelou uma ciclista de 17 anos na Avenida Almir Villas, no parque Ecotec Damha.

Policiais militares que atenderam a ocorrência informaram que faziam patrulhamento preventivo quando um motociclista em um veículo sem placa passou ao lado da viatura. Instantes após, foram informados que havia uma vítima de atropelamento nas proximidades e apuraram junto a ciclista que ela teria sido atropelada, sendo posteriormente socorrida pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa.

Iniciaram diligências e foram informados que havia um motociclista caído na estrada de terra e no local apuraram ser o responsável pelo atropelamento da ciclista,

Os PMs tomaram ciência ainda que o piloto tinha 15 anos e estava em estado grave, sendo socorrido pela USA do Samu à Santa Casa, onde permaneceu internado. A moto, por sua vez, foi recolhida ao pátio municipal.

