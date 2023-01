Adolescente é flagrado em moto suspeita no Santa Angelina

SIGA O SCA NO

Moto foi recolhida ao pátio municipal - Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente de 17 anos foi flagrado por policiais militares em uma moto de origem suspeita na tarde desta quinta-feira, 5, na Avenida João Dagnone, no Jardim Santa Angelina, região do campus 2 da USP São Carlos.

PMs em patrulhamento realizaram a abordagem pois o veículo estava sem a placa. Constataram ainda que o piloto era menor de idade e a moto estava com a documentação atrasada e com a numeração do motor raspado.

Como não soube explicar a procedência, a moto foi recolhida ao pátio municipal e o adolescente encaminhado à CPJ e posteriormente liberado a um responsável. Caso alguém reconheça a moto, basta comparecer ao plantão e comprovar a propriedade.

Leia Também