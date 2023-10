Adolescente é flagrado com cigarro de maconha em frente a EE Esterina Placco

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um adolescente de 15 anos foi flagrado na manhã desta segunda-feira, 2, fumando um cigarro de maconha durante a entrada de alunos da E.E. Esterina Placco, na Vila São José. Ele estava bem em frente ao portão principal.

Policiais militares detiveram o infrator e o encaminharam à CPJ. A mãe do acusado, que reside na Vila Jacobucci, foi contatada, porém teria se recusado a ir busca-lo. As autoridades policiais entraram em contato com representantes do Conselho Tutelar e do NAI que não teriam entrado em acordo em ter a tutela do adolescente até que, no final da manhã, a mãe teria mudado de ideia e comparecido à CPJ para, após as deliberações de praxe, ficar com a tutela do filho.

