Adolescente é detido após assalto a residência no Parque Arnold Schmidt

Os produtos roubados foram devolvidos ao proprietário -

Um adolescente de 17 anos foi detido após roubar uma motoneta e objetos de um homem de 49 anos, na Avenida Trabalhador São-carlense, no Parque Arnold Schmidt. Ele foi preso em flagrante na Avenida Francisco Pereira Lopes, empurrando o produto do crime.

Policiais militares da Rocam foram acionados via Copom e junto à vítima obtiveram as informações de que o suspeito empurrava sua motoneta e com as características abordaram o acusado que tentou a fuga e abandonou o veículo. Após ser abordado, foi encontrado em seu poder vários objetos que teriam sido roubados.

Durante os questionamentos dos PMs, a vítima chegou e reconheceu o acusado como autor do crime. Disse ainda que ele estaria armado com uma faca e teria ainda um comparsa que teria uma barra de ferro. Ao chegar em sua casa, foi rendido e mediante ameaças de morte entregou os produtos. Em seguida acionou a PM.

Diante dos fatos, o adolescente foi encaminhado à CPJ, autuado em flagrante e recolhido à Fundação Casa de Araraquara. Motoneta e objetos foram devolvidos ao proprietário.

