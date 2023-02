Adolescente de 15 anos é flagrado com duas armas no Santa Angelina

SIGA O SCA NO

As armas e munições apreendidas pelos PMs da Rocam - Crédito: Maycon Maximino

Durante Operação Saturação na noite desta quinta-feira, 16, policiais militares da Rocam detiveram um adolescente de 15 anos que estaria em um local conhecido como “ponto” de tráfico no cruzamento das Avenidas João Dagnone com a Dr. Gildney Carreri, no Jardim Santa Angelina.

Indagado pelos PMs sobre a sua presença em local suspeito, o infrator acabou confessando que tinha duas armas em sua casa, na rua Miguel Donofre, no mesmo bairro. Ali estaria ainda três munições calibre 28, duas calibre 32 e mais uma calibre 22. Os policiais foram até a sua moradia e localizaram o armamento.

Armas e munições foram apreendidas e o infrator encaminhado à CPJ para as providências cabíveis.

