Acusado de embriaguez, homem é acusado de agredir mulheres e atacar PMs

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 30 anos está sendo acusado de agredir duas mulheres e atacar PMs com faca. O caso aconteceu por volta das 16h30 deste domingo, 26, na rua Dos Ferroviários, no Jardim Paulista, em Dourado.

Segundo consta, os PMs foram acionados via Copom e no local da violência doméstica, a mãe de 36 anos e a filha, de 16 anos, ambas gestantes, estavam na frente da casa e informaram que o companheiro teria chegado em casa bêbado e agressivo.

Por motivos ignorados passou a discutir com a companheira e foi tomar banho. Porém, saiu nu do banheiro e não satisfeito passou a agredir a companheira com socos e chutes. A enteada tentou ajudar a mãe e também foi agredida da mesma forma.

Posteriormente os PMs foram até o cômodo onde o acusado estava e foram atacados com uma faca. Os policiais utilizaram um “teaser” como forma de proteção e para que o agressor fosse contido e encaminhado à CPJ, onde foi autuado em flagrante.

A faca foi apreendida e as duas mulheres, ambas gestantes, encaminhadas ao hospital municipal de Dourado para atendimento médico.

