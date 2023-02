Acusado de assaltar farmácia na região da Santa Casa é detido pela PM

SIGA O SCA NO

A tesoura utilizada pelo assaltante para a prática do crime - Crédito: Maycon Maximino

Um assaltante de 21 anos, acusado de roubar uma farmácia na noite desta quinta-feira, 16, rua Doutor Serafim Vieira de Almeida, na região da Santa Casa, foi detido por policiais militares na rua Dona Maria Jacinta, na Vila Pureza, próximo a um posto de combustíveis.

A ação foi registrada por câmeras do estabelecimento e o SCA recebeu pelo WhatsApp as imagens.

Consta que o criminoso, armado com uma faca e uma tesoura, rendeu a rendeu funcionária e levou o dinheiro que estava na caixa registradora.

Os policiais, com as imagens e sabedores onde o suspeito poderia estar, iniciaram diligências e abordaram o acusado quando caminhava. Com ele nada foi encontrado. Porém, na CPJ estavam a tesoura e uma bolsa utilizada pelo acusado, que foi reconhecido.

De acordo com a farmacêutica do estabelecimento, o suspeito, em dias anteriores praticava furtos e entrava e pegava produtos que estavam nas prateleiras e saia correndo. Mas nesta oportunidade, agressivo, intimidou e ameaçou uma funcionária de morte antes de levar o dinheiro. Na CPJ, foi autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

