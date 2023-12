Homem contrata garota de programa e desiste ao conhecê-la pessoalmente; foi agredido e ameaçado

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 30 anos acusa uma acompanhante de agressão e ameaças de morte. O caso teria ocorrido por volta das 18h40 desta segunda-feira, 11, na Alameda Heliotropos, no Cidade Jardim.

A vítima disse que foi até a casa da acompanhante e quando chegou, a foto que ela apresentava em um site do gênero, não condizia com a realidade. Ele então optou por desistir do encontro quando a acusada teria fechado a porta e queria receber pelos serviços que, segundo a vítima, não teriam acontecidos.

Em dado momento, a vítima disse que passou a ser agredida e ameaçada de morte. Momentos depois conseguiu deixar o local. O caso foi registrado na CPJ e será investigado.

