Motociclista sofre queda após ser fechado por carro no Cruzeiro do Sul

SIGA O SCA NO

Crédito: Whatsapp SCA - 99963-6036

Um jovem motociclista ficou ferido na tarde desta terça-feira (28), após se envolver em um acidente de trânsito, no Jardim Cruzeiro do Sul.

Segundo informações, a vítima teria sido fechada por um carro e acabou sofrendo uma queda.

De acordo com testemunhas, o motorista que teria provocado o acidente se evadiu do local, porém uma testemunha anotou a placa do Gol verde.

O motociclista foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e levado até a Santa Casa para atendimento médico.

Leia Também