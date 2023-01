Acidente entre dois carros deixa mulher ferida na Vila Costa do Sol

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito envolvendo dois carros deixou uma mulher de 53 anos ferida na tarde desta terça-feira (17), na Vila Costa do Sol, em São Carlos.

Segundo informações, o VW/Fox transitava pela rua Antonio Branco e no cruzamento com a rua Miguel Giometti foi atingido por um Fiat/Palio.

Com o impacto o Fox ficou desgovernado e bater contra a parede de um estabelecimento comercial. A motorista sofreu ferimentos leves e recebeu os primeiros atendimentos da motolância do Samu e em seguida foi encaminhada até a Santa Casa pelo Corpo de Bombeiros para avaliação médica.

Leia Também