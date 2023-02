Acidente deixa motociclista ferido no Centro

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito deixou um motociclista de 57 anos ferido na tarde desta quarta-feira (15), na região central de São Carlos.

Segundo informações coletadas pela reportagem no local, o condutor da moto seguia pela rua Dona Alexandrina e no cruzamento com a rua Osvaldo Cruz foi fechado por um carro que saiu da faixa da direita e tentou fazer conversão à direita.

O motociclista não conseguiu evitar o impacto e atingiu a lateral do carro. Com ferimentos, ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado até a Santa Casa.

