Acidente deixa motociclista ferido no bairro Santa Paula

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um carro e uma moto se envolveram em um acidente de trânsito na noite desta segunda-feira (3), no bairro Santa Paula, em São Carlos. Um homem de 29 anos ficou ferido.

Segundo informações, o motociclista transitava pela rua Viriato Fernandes Nunes e no cruzamento com a rua Oscar de Souza Geribelo foi atingido por um carro que vinha pelo sentido oposto e tentou a conversão.

Com o impacto o motociclista a foi arremessado contra a calçada. Ele ficou com a mão presa na corrente da moto e foi auxiliado por populares. Em seguida foi socorrido pelo Samu e conduzido até a Santa Casa com suspeita de fratura na mãe e escoriações.

Leia Também