Acidente deixa duas pessoas feridas entre Santa Eudóxia e Água Vermelha

Crédito: Colaborador SCA

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente no começo da manhã deste sábado (14), na estrada municipal Abel Terrugi, entre Água Vermelha e Santa Eudóxia.

Segundo informações, o ônibus transitava pela via, quando foi surpreendido pelo Gol que teria entrado repentinamente na via. O motorista do coletivo ainda tentou frear, mas não conseguiu evitar a colisão.

Com o impacto o carro foi arremessado à distância. Dentro do veículo estavam duas pessoas que precisaram ser socorridas pelo Samu. O estado de saúde delas não foi informado.

No ônibus nenhuma pessoa ficou ferida.

