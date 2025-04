Parque Ecológico de São Carlos comemora nascimento de 4º onça pintada

Filhote de onça - Crédito: Divulgação

O Parque Ecológico de São Carlos “Dr. Antônio Teixeira Vianna”, celebrou nesta quarta-feira (30/04) a realização do primeiro manejo em um filhote de onça-pintada nascida no local no dia 6 de março. O animal, uma fêmea saudável, nasceu de parto normal e ainda não recebeu nome — a escolha será feita por votação popular.

A filhote permanece fora da área de visitação e sob cuidados especiais para garantir seu desenvolvimento. Segundo a veterinária Ana Rita Salles, o manejo foi breve para evitar estresse ao animal. "Fizemos exame clínico, vermifugação, sexagem, pesagem (atualmente com 4,870 quilos) e implantação de microchip, que funcionará como um RG para o acompanhamento vitalício da saúde dela", explicou.



Este é o quarto nascimento de onça-pintada no Parque. O filhote anterior, Theodoro, foi transferido em novembro de 2024 para a Associação Mata Ciliar, com o objetivo de integrar programas de reprodução em cativeiro e, futuramente, contribuir com a reintrodução da espécie na natureza.

A oncinha é filha de Tabatinga e Kodajás, onças resgatadas ainda filhotes e nomeadas em homenagem às cidades onde foram encontradas. Segundo Samantha Campos da Silva, chefe da seção de expediente interno do Departamento de Gestão e Cuidado do Parque, esse é o segundo e último filhote do casal, conforme determina o plano de manejo da Associação Mata Ciliar. “Eles fazem parte de um programa de conservação de uma espécie ameaçada de extinção”, afirmou.

Para o secretário de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, Paraná Filho, o nascimento reforça o êxito do trabalho desenvolvido pela equipe do parque. “É a quarta onça nascida aqui, o que mostra que o manejo é eficiente. Mesmo em cativeiro, garantimos condições que simulam o ambiente natural, possibilitando a reprodução da espécie”, destacou.

"É com grande alegria que celebramos mais um marco na história do Parque Ecológico de São Carlos: o nascimento da quarta onça-pintada em nosso município. Esse filhote representa não apenas o sucesso de um trabalho técnico exemplar, mas também o nosso compromisso com a preservação da biodiversidade e a educação ambiental. Quero parabenizar toda a equipe do parque, que com dedicação e cuidado possibilita que projetos como esse se tornem realidade. São Carlos se orgulha de ser referência nacional na conservação de espécies ameaçadas de extinção. Que essa nova vida inspire ainda mais amor e responsabilidade pela natureza em todos nós”, ressaltou o prefeito Netto Donato.

O público poderá conhecer a nova moradora do Parque a partir do dia 9 de maio, em uma exposição especial. “Escolhemos essa data por estar próxima ao Dia das Mães, quando o parque recebe em média 5 mil visitantes”, concluiu o secretário.

