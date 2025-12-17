(16) 99963-6036
quarta, 17 de dezembro de 2025
Veja vídeo

Onça-parda é vista na região da USP 1 e biólogo alerta: "manter distância e não interagir"

17 Dez 2025 - 11h29Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Onça-parda é vista na região da USP 1 e biólogo alerta: "manter distância e não interagir" - Crédito: reprodução Crédito: reprodução

Uma onça-parda foi vista no fim da madrugada desta quarta-feira (17), defronte ao campus 1 da Universidade de São Paulo (USP), em São Carlos. O animal estava próximo ao córrego que passa pela região. O registro foi feito por uma leitora do São Carlos Agora (SCA).

De acordo com o biólogo Fernando Magnani, o aparecimento do felino está relacionado às transformações ambientais provocadas pela ocupação urbana. Segundo ele, muitas espécies foram expulsas de seus habitats naturais ao longo do processo de expansão da cidade. “Com a estabilização de algumas áreas urbanas, animais mais resilientes, como capivaras, gambás, cachorros-do-mato, teiús, entre outros, conseguem recolonizar esses espaços e sobreviver, e em alguns casos até prosperar”, explica.

O biólogo reforça que, ao se deparar com animais silvestres, a população deve manter distância e não tentar qualquer tipo de aproximação ou interação. “Não se deve tentar capturar, perseguir ou mesmo seguir o animal, nem a pé nem com veículos, prática que infelizmente tem se tornado comum para gravação de vídeos”, alerta.

Ainda segundo Magnani, se o animal estiver próximo aos limites da cidade, a orientação é permitir que ele siga seu caminho naturalmente. Já em casos em que o avistamento ocorra em áreas urbanas, o recomendado é acionar os órgãos públicos responsáveis, para que seja avaliada a necessidade de intervenção e garantida a segurança tanto da população quanto do animal.

Leia Também

Feira Especial de Natal oferece mais de 280 animais para adoção responsável
20/1218h27 - 15 Dez 2025

Feira Especial de Natal oferece mais de 280 animais para adoção responsável

Cachorra vítima de espancamento é adotada durante feira no Canil Municipal
Pet animais16h25 - 11 Dez 2025

Cachorra vítima de espancamento é adotada durante feira no Canil Municipal

Homenagem da Funerais Pet a Pet Bernadete
Pet animais18h05 - 08 Dez 2025

Homenagem da Funerais Pet a Pet Bernadete

Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Beatriz
Pet animais06h43 - 07 Dez 2025

Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Beatriz

Feira de adoção do canil municipal oferece mais de 270 animais neste sábado
Pet animais15h23 - 03 Dez 2025

Feira de adoção do canil municipal oferece mais de 270 animais neste sábado

Últimas Notícias