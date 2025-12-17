Onça-parda é vista na região da USP 1 e biólogo alerta: "manter distância e não interagir"

Crédito: reprodução

Uma onça-parda foi vista no fim da madrugada desta quarta-feira (17), defronte ao campus 1 da Universidade de São Paulo (USP), em São Carlos. O animal estava próximo ao córrego que passa pela região. O registro foi feito por uma leitora do São Carlos Agora (SCA).

De acordo com o biólogo Fernando Magnani, o aparecimento do felino está relacionado às transformações ambientais provocadas pela ocupação urbana. Segundo ele, muitas espécies foram expulsas de seus habitats naturais ao longo do processo de expansão da cidade. “Com a estabilização de algumas áreas urbanas, animais mais resilientes, como capivaras, gambás, cachorros-do-mato, teiús, entre outros, conseguem recolonizar esses espaços e sobreviver, e em alguns casos até prosperar”, explica.

O biólogo reforça que, ao se deparar com animais silvestres, a população deve manter distância e não tentar qualquer tipo de aproximação ou interação. “Não se deve tentar capturar, perseguir ou mesmo seguir o animal, nem a pé nem com veículos, prática que infelizmente tem se tornado comum para gravação de vídeos”, alerta.

Ainda segundo Magnani, se o animal estiver próximo aos limites da cidade, a orientação é permitir que ele siga seu caminho naturalmente. Já em casos em que o avistamento ocorra em áreas urbanas, o recomendado é acionar os órgãos públicos responsáveis, para que seja avaliada a necessidade de intervenção e garantida a segurança tanto da população quanto do animal.

Leia Também