Morte violenta do cachorro Pimpão gera revolta; moradores farão protesto pacífico

A morte violenta do cachorrinho Pimpão, com requintes de crueldade, ocorrida nesta quarta-feira, 15, gerou revolta no Jardim Zavaglia e um manifesto está previsto para acontecer neste sábado, 18, a partir das 15h, na rua Rua José Raimundo (antiga rua 4) ao lado do postinho de saúde.

Pimpão, que era um cachorro de rua, mas recebia ração e água de uma moradora, foi morto a facadas, sofreu violência sexual e teve o seu pênis decepado.

“A manifestação vai acontecer devido o que fizeram com o Pimpão, disse a protetora Dora Soares de Oliveira. Muitas pessoas que residem no bairro mostraram profunda revolta diante de tanta brutalidade.

A matéria publicada pelo São Carlos Agora foi compartilhada por mais de 6 mil pessoas.

PUNIÇÃO E PENAS SEVERAS

Dora disse que não somente no Zavaglia, mas em vários bairros de São Carlos cães e gatos sofrem com atos cruéis e maus-tratos. Ela disse que irá montar grupos de pessoas para que inicie um movimento em busca de penas severas para quem cometem sandices contra seres vivos inocentes.

“Eles não sabem se defender. São anjos em quatro patas. Queremos a instalação de câmeras de segurança aqui no Zavaglia e ter a chance de descobrir os agressores. É revoltante o que aconteceu”, disse, ao se referir ao cachorro Pimpão, salientando que nesta quinta-feira, 16, irá até o 2º DP formular boletim de ocorrência.

