Homenagem da Funerais Pet ao cachorrinho Jhony e a pet Pan Baby



Com profundo pesar, o Funerais Pet informa o falecimento do cachorrinho Jhony , ocorrido no dia 13 de Maio de 2026, na cidade de Ibaté/SP

Jhony foi amor em forma de cachorrinho. Passou pela nossa vida deixando carinho, companhia e momentos que vão continuar vivos em nossa memória.

Ele foi cuidado e amado pelos seus tutores Danieli e Aparecido, demais familiares.

A saudade fica, mas o amor que ele deu é maior esse não morre nunca.

Nossos mais sinceros sentimentos à família, e que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e saudade.

Homenagem a cachorrinha Pan Baby

Com profundo pesar, o Funerais Pet informa o falecimento da cachorrinha Pan Baby , ocorrido no dia 13 de Maio de 2026, na cidade de São Carlos/SP

Pan Baby foi amor em forma de cachorrinha. Passou pela nossa vida deixando carinho, companhia e momentos que vão continuar vivos em nossa memória.

Ela foi cuidada e amada pela sua tutora Mariana de Souza, demais familiares.

A saudade fica, mas o amor que ela deu é maior esse não morre nunca.

Nossos mais sinceros sentimentos à família, e que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e saudade.

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