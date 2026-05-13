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quarta, 13 de maio de 2026
Pet animais

Homenagem da Funerais Pet ao cachorrinho Jhony e a pet Pan Baby

13 Mai 2026 - 15h39Por Jéssica C.R.
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Homenagem da Funerais Pet ao cachorrinho Jhony e a pet Pan Baby -


Com profundo pesar, o Funerais Pet informa o falecimento do cachorrinho Jhony , ocorrido no dia 13 de Maio de 2026, na cidade de Ibaté/SP 

Jhony foi amor em forma de cachorrinho. Passou pela nossa vida deixando carinho, companhia e momentos que vão continuar vivos em nossa memória. 

Ele foi cuidado e amado pelos seus tutores Danieli e Aparecido, demais familiares.

A saudade fica, mas o amor que ele deu é maior esse não morre nunca.

Nossos mais sinceros sentimentos à família, e que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e saudade.  

 

Homenagem a cachorrinha  Pan Baby 
 
Com profundo pesar, o Funerais Pet informa o falecimento da cachorrinha Pan Baby , ocorrido no dia 13 de Maio de 2026, na cidade de São Carlos/SP
 
Pan Baby foi amor em forma de cachorrinha. Passou pela nossa vida deixando carinho, companhia e momentos que vão continuar vivos em nossa memória. 
 
Ela foi cuidada e amada pela sua tutora Mariana de Souza, demais familiares.
 
A saudade fica, mas o amor que ela deu é maior esse não morre nunca.
 
Nossos mais sinceros sentimentos à família, e que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e saudade. 
 
 

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