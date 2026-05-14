(16) 99963-6036
quinta, 14 de maio de 2026
Pet animais

Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Laika Joaquina

14 Mai 2026 - 15h04Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Laika Joaquina -


Com profundo pesar, o Funerais Pet informa o falecimento da cachorrinha Laika Joaquina , ocorrido no dia 14 de Maio de 2026, na cidade de Ibaté/SP 

Laika Joaquina foi amor em forma de cachorrinha. Passou pela nossa vida deixando carinho, companhia e momentos que vão continuar vivos em nossa memória. 

Ela foi cuidada e amada por seus tutores Carlos e Lourdes, demais familiares.

A saudade fica, mas o amor que ela deu é maior esse não morre nunca.

Nossos mais sinceros sentimentos à família, e que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e saudade.

Leia Também

Homenagem da Funerais Pet ao cachorrinho Jhony e a pet Pan Baby
Pet animais15h39 - 13 Mai 2026

Homenagem da Funerais Pet ao cachorrinho Jhony e a pet Pan Baby

Feira de adoção no Canil Municipal ajuda seis animais a encontrarem um lar
Pet animais15h51 - 11 Mai 2026

Feira de adoção no Canil Municipal ajuda seis animais a encontrarem um lar

Parque Ecológico comemora nascimento de filhote de alpaca
São Carlos 11h02 - 11 Mai 2026

Parque Ecológico comemora nascimento de filhote de alpaca

Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Florzinha
Pet animais11h25 - 09 Mai 2026

Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Florzinha

Canil municipal realiza feira de adoção com mais de 300 cães e gatos
Neste sábado 11h26 - 07 Mai 2026

Canil municipal realiza feira de adoção com mais de 300 cães e gatos

Últimas Notícias