quarta, 11 de marÃ§o de 2026
ObituÃ¡rio

Nova FunerÃ¡ria informa notas de falecimento e convite de missa

11 Mar 2026
O Senhor: Paulo Henrique Fernandes

Faleceu dia 10/03/26 às 17:30 horas em Matão com 47 anos de idade.

Era solteiro e deixa familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 11/03/26 às 10:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 23/08/1978.

 

O Senhor: Adão Machanoscki

Faleceu dia 09/03/26 às 10:37 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 79 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Carmen Tereza Barbosa Machanoscki e deixa os filhos: Viviane c/c Marcos, Roseli c/c Carlos, Luis Carlos c/c Jane, Paula, viúva de Mauri, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 09/03/26 às 17:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 08/05/1946.

 

O Senhor: Waldir de Carlos Caparróz

Faleceu dia 09/03/26 às 06:14 horas em São Carlos com 72 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Inez Rodrigues Caparróz e deixa os filhos: Renata de Lucia Caparróz Trebbi c/c Marcio Henrique Trebbi, Rogerio Caparróz, netos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 10/03/2026 às 10:45 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 01/03/1954.

 

A Senhora: Nair Aparecida Matavelli

Faleceu dia 09/03/26 às 03:45 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 83 anos de idade.

Era solteira, filha de Carlos Matavelli e Maria da Conceição Matavelli e deixa sobrinhos e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 09/03/26 às 15:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 30/11/1942.

 

CONVITE PARA MISSA DE SÉTIMO DIA.

 

A família da Sra. Apparecida Piva Teixeira

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 13/03/2026 (Sexta-feira) às 15:00 horas na Igreja Nossa Senhora de Fátima.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

 

 

