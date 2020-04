Crédito: Arquivo Pessoal

O corpo da jovem Ana Carolina Garbuio, de 24 anos, será sepultado às 16h30 deste domingo (12), no cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos. Ela morreu em um acidente de moto no final da noite deste sábado, na região central de São Carlos. O velório deve começar por volta das 13h, no Memorial Sinsef.

Ana Carolina morava no bairro Cidade Aracy e era agente de segurança. Ela deixa um filho.

