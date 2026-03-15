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segunda, 16 de marÃ§o de 2026
ObituÃ¡rio

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

16 Mar 2026 - 09h14Por Da redaÃ§Ã£o
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Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Lúcia Medina Dagnoni, aos 90 anos de idade, ocorrido no dia 15/03/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Melissa e Paulo Henrique, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 16/03/2026 das 07:00 h às 10:15 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento ás 10:45 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Lúcia Medina Dagnoni.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/89760


 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Cláudio Marcello, aos 71 anos de idade, ocorrido no dia 15/03/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Elia Pereira.

Deixa familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 16/03/2026 das 10:00 h às 14:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 14:30h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Cláudio Marcello.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/89759

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