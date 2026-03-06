(16) 99963-6036
ObituÃ¡rio

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

06 Mar 2026
NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da SraApparecida Bertollo Pigatin, aos90 anos de idade, ocorrido no dia 05/03/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Walter e Maristela, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 06/03/2026das 07:00 h às 11:00 no Velório Municipal, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/88537


 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Adail Batista Aguilar, aos 83anos de idade, ocorrido no dia 05/03/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Ivaniz Chaves Aguilar.

Deixa seus filhos: Cleomar, Cleonicio, Elder, Cleide, Nivania e Neide, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 06/03/2026das 12:00 h às 16:00 no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento no Cemitério Municipal Santo Antônio de Pádua.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/88633

