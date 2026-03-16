FunerÃ¡ria Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra Aparecida Pereira Servilha ,na Cidade de Tupã/SP no dia 16/03/2026, nascida no dia 28/03/1939 aos 86 anos. O inicio do velório está marcado as 09:30 no dia 17/03/2026 no velório Memorial São Vicente R. Brasil, 477 - Jardim Ipiranga-Tupã/SP.

Deixa seu Esposo, filhos, noras , netos e bisnetos demais familiares e amigos

O sepultamento dar-se no dia 17/03/2026 às 17:00hs, saindo do velório Memorial São Vicente R. Brasil, 477 - Jardim Ipiranga-Tupã/SP, para o Cemitério Municipal de Tupã/SP.

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