Deixa sua esposa Edna Sales Silva Ibelli e seus filhos Mauricio, Fernando e Fabiano, e seus familiares.



O velório será nesta Sexta-Feira, 20, a partir das 12h30 no Velório Municipal e o sepultamento às 16:30h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.



A Família enlutada, nossas mais sinceras condolências.