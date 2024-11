Atendendo pedidos dos vereadores Bruno Zancheta e Malabim, nova linha de ônibus é implantada no Arcoville

Compartilhar no facebook

A população do Arcoville, bairro de São Carlos, foi contemplada com uma nova linha de ônibus “72”, uma demanda antiga que agora se torna realidade. A medida atende aos pedidos dos vereadores Bruno Zancheta e Malabim que buscam garantir mais infraestrutura e qualidade de vida para os moradores da região.

A nova linha melhora a mobilidade urbana, conectando o Arcoville a outros pontos estratégicos da cidade. Segundo a Prefeitura, o trajeto foi pensado para atender às necessidades dos trabalhadores, estudantes e demais usuários do transporte público, proporcionando mais acessibilidade e reduzindo o tempo de deslocamento.

“O transporte público é um direito essencial, e essa conquista é fundamental para toda população. A linha 72 será um marco para a integração do Arcoville com o restante do município”, destacou os vereadores.

