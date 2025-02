Vereador Bruno Zancheta visita escolas municipais e aponta necessidade de melhorias estruturais

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

O vereador Bruno Zancheta realizou visitas à CEMEI Benedicta Stahl Sodré no bairro Jardim Beatriz e a CEMEI Dário Rodrigues no bairro Cidade Aracy, para acompanhar de perto as demandas escolares e entender a realidade de cada escola.

Durante as visitas, o parlamentar observou que os prédios das escolas apresentam dificuldades estruturais que precisam ser solucionadas. Entre os principais pontos identificados, estão a necessidade de melhorias na infraestrutura do prédio, que conta com salas de aula e áreas comuns com sinais de desgaste, e também a pintura das unidades e adaptações de sala para Educação Especial. Ele destacou que os locais necessitam de reparos nas instalações elétricas, hidráulicas, além de uma reforma completa nas coberturas e pisos.

"Sei que existe um esforço concentrado da secretária de Educação Paula Knoff e do diretor de Manutenção, Edson Amaral, para que nossas escolas recebam toda atenção necessária. Nosso papel enquanto parlamentar é apontar caminhos viáveis de onde podemos melhorar", disse o vereador.

"É fundamental que as nossas escolas, especialmente as de educação infantil, ofereçam um ambiente seguro, acolhedor e de qualidade para as crianças. Sabemos que essas unidades escolares atendem a diversas famílias da região e, por isso, vamos trabalhar para garantir que o espaço receba a atenção que merece", afirmou Bruno Zancheta.

Além das melhorias estruturais, o vereador também ressaltou a importância de promover a valorização dos profissionais da educação e a oferta de materiais pedagógicos de qualidade. As visitas tiveram o objetivo de estreitar o relacionamento com a comunidade local e garantir que as necessidades da educação sejam priorizadas nas pautas legislativas.

Leia Também