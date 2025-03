Comissão da Pessoa com Deficiência cobra a contratação de “Intérpretes de Libras” aprovados em concurso público

A Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência do legislativo São-Carlense, composta pelos Vereadores, Bruno Zancheta (Presidente), Rafael Marino Secretário, Paulo Vieira (membro) protocolou um ofício junto a prefeitura solicitando a contratação dos intérpretes de libras aprovados no concurso público realizado pela prefeitura municipal no ano de 2023. O processo seletivo foi concluído há algum tempo, mas até o momento não houve o chamamento dos candidatos aprovados.

Os Vereadores destacaram a importância dessa medida: “Protocolamos um ofício na Secretaria de Gestão de Pessoas, buscando, dentro da legalidade, dar celeridade ao processo de contratação dos intérpretes de libras aprovados no concurso público. A contratação de intérpretes de libras é uma necessidade básica para garantir a comunicação acessível em todas as áreas do poder público. A cidade de São Carlos, como tantas outras, tem uma comunidade surda que precisa dessa assistência para garantir seus direitos e participar ativamente da sociedade", finalizou o parlamentar.

Na última semana, a Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência recebeu a servidora pública Dayane Fernanda, que é Enfermeira e Preceptora em Saúde Mental Infanto Juvenil e especialista em LIBRAS, que levou demandas para serem discutidas enquanto pauta da Comissão. O trabalho conjunto está sendo realizado pelos Vereadores Bruno Zancheta, Ubirajara Teixeira (Bira), Rafael Marino e Paulo Vieira.

