Valor do décimo terceiro salário 2025 é redefinido e idosos comemoram

O aumento do valor do décimo terceiro salário 2025 trouxe alívio e celebração entre os idosos brasileiros que recebem pelo INSS.

O reajuste foi de 7,5% em relação ao valor anterior e não apenas melhora o poder de compra, bem como é um suporte financeiro adicional significativo.

Novo valor do décimo terceiro salário para aposentados em 2025

O reajuste do salário mínimo para R$ 1.518,00 em 2025 impacta diretamente o valor do décimo terceiro salário de milhões de aposentados e pensionistas. Como esses benefícios estão atrelados ao mínimo, o aumento reflete diretamente no pagamento extra de fim de ano.

Aqueles que recebem um salário mínimo do INSS, que em 2024 era de R$ 1.412,00, passaram a ganhar R$ 1.518,00 em 2025. Isso significa que o valor do décimo terceiro também será ajustado para esse novo patamar, garantindo um alívio financeiro maior para os aposentados.

Os que recebem benefícios acima do mínimo também sentirão os efeitos positivos do reajuste. O aumento do salário para esses beneficiários é calculado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que acumulou 4,84% nos 12 meses até novembro de 2024. Ou seja, eles receberão de acordo com o salário atual.

O impacto desse aumento vai além do alívio financeiro individual. Especialistas apontam que o incremento no décimo terceiro salário dos aposentados e pensionistas pode estimular a economia, especialmente nos setores de comércio e serviços, ao injetar recursos adicionais no mercado.

Essa injeção de capital é particularmente relevante em períodos de recuperação econômica, contribuindo para a geração de empregos e fortalecimento do mercado interno.

Quem tem direito ao décimo terceiro do INSS em 2025?

Nem todos os beneficiários do INSS têm direito ao décimo terceiro salário. Confira abaixo quem pode receber:

Aposentados;

Pensionistas (beneficiários da pensão por morte);

Segurados do INSS que recebem auxílio-doença, auxílio-acidente ou salário-maternidade.

Benefícios assistenciais, como o BPC (Benefício de Prestação Continuada), não dão direito ao pagamento do 13º.

Antecipação do 13º salário do INSS

O décimo terceiro salário, também conhecido como abono anual, é um benefício adicional pago aos aposentados, idosos, pensionistas e demais segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Tradicionalmente, esse pagamento ocorre no final do ano, dividido em duas parcelas. Porém, a antecipação do décimo terceiro salário tem sido uma prática adotada desde 2020, inicialmente como resposta aos impactos econômicos da pandemia. Em 2024, por exemplo, a primeira parcela foi paga entre 24 de abril e 8 de maio, e a segunda entre 24 de maio e 7 de junho.

Embora ainda não haja confirmação oficial sobre o calendário de pagamentos para 2025, a expectativa é que o governo mantenha a antecipação, beneficiando milhões de segurados. Segundo o secretário do Tesouro, Rogério Ceron, a equipe econômica está avaliando o adiantamento do valor e deverá comunicar a decisão em breve.