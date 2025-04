Morre homem que foi baleado durante assalto em São Carlos

Um homem de 59 anos morreu na noite desta quarta-feira (2) após ser baleado durante um assalto na Rua Luiz Corneta, prolongamento do Jardim das Torres. A vítima, identificada como o mestre de obras Joel de Souza Camargo, foi abordada por dois criminosos armados que roubaram sua motocicleta. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o boletim de ocorrência, Joel e sua esposa estavam saindo de casa quando foram surpreendidos pelos assaltantes, que chegaram em uma motocicleta. Um dos criminosos, armado com um revólver, anunciou o roubo e encostou a arma no peito da vítima. Joel tentou reagir e afastar a arma, mas foi baleado.

Segundo a companheira da vítima, dois bandidos chegaram em uma moto pequena, semelhante a uma CG 125. Eles anunciaram o roubo e em seguida rapidamente desceram, e mandaram a vítima e a esposa saírem da motocicleta, o que foi feito. Um dos criminosos estava armado, e ficou próximo de Joel, enquanto que o outro, ficou ao lado da mulher. Em dado momento, a esposa percebeu que seu companheiro estava segurando as mãos do bandido armado e ambos vieram a entrar em luta corporal, enquanto que o segundo criminoso gritava: “atira nele”. Depois a mulher escutou dois estampidos, e em seguida, viu seu companheiro cair ao solo.

Os criminosos fugiram levando a motocicleta Honda Bros de cor vermelha, placa ECR1A84 em direção ao Antenor Garcia. A esposa da vítima relatou às autoridades que os suspeitos eram de estatura mediana a alta, usavam capacetes fechados e tinham pele parda.

A Polícia Militar realizou buscas na região, mas ninguém foi preso até o momento. Joel foi levado pelo SAMU à Santa Casa de São Carlos, onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para exames.

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos já iniciou as diligências para identificar e prender os autores do crime. Peritos criminais também estiveram no local do crime para coletar provas. A polícia pede que qualquer informação sobre os suspeitos seja repassada anonimamente pelo telefone 181. Esse é o segundo latrocínio registrado em São Carlos neste ano.

