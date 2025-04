Mecânico que sofreu acidente de trabalho não resiste aos ferimentos e falece na Santa Casa

Daniel deixou esposa e uma filha -

Foi enterrado no final da tarde desta quarta-feira (2) o corpo do mecânico Daniel José da Silva, 42, que sofreu um acidente de trabalho no pátio de uma empresa de caçambas no dia 12 de março, no Distrito Industrial em São Carlos. Ele deixa a esposa e uma filha.

O acidente teria ocorrido quando Daniel estava mexendo no sistema hidráulico do veículo.

Por motivos ainda desconhecidos, o equipamento foi acionado e acabou prensando o trabalhador contra a plataforma, resultando em um esmagamento torácico. O trabalhador foi encaminhado até a Santa Casa, onde lutou bravamente pela vida, mas infelizmente acabou falecendo. Aos familiares e amigos, nossos sentimentos.

