Moradores de Ibaté morrem em acidente na BR-365 em MG

Uma colisão frontal entre um automóvel de passeio e um caminhão guincho deixou quatro pessoas mortas na noite desta quinta-feira (3) na BR-365, altura do km 17, zona rural de Montes Claros (MG). Duas das vítimas serão sepultadas em Ibaté.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o automóvel seguia no sentido Pirapora–Montes Claros quando colidiu de frente com o caminhão, que vinha na direção oposta. O motorista do caminhão, de 41 anos, foi encontrado consciente e orientado, sem ferimentos graves, e foi liberado após avaliação no local.

No carro de passeio havia quatro ocupantes. Três deles – dois homens, de 38 e 57 anos, e uma mulher, de 24 – morreram na hora em decorrência do impacto e dos múltiplos ferimentos. Eles ficaram presos às ferragens e foram retirados após a chegada da perícia. Tauany da Silva Santos e Amizael Almeida de Oliveira serão sepultados em Ibaté sem data definida ainda.

A quarta vítima, um homem de 28 anos que estava no banco traseiro, foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Ele será enterrado no estado da Bahia.



