Passeio São Carlos implanta vaga de estacionamento para pessoas com TEA e cumpre lei do vereador Bruno Zancheta

O Passeio São Carlos, importante centro de convivência e comércio da cidade, acaba de dar um passo significativo em direção à inclusão e acessibilidade ao implantar vagas de estacionamento exclusivas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A medida, que atende à Lei nº 20.472/2021, de autoria do Vereador Bruno Zancheta, visa garantir mais comodidade e segurança para pessoas com TEA (Transtorno Espectro Autista) e seus familiares.

Bruno Zancheta destacou: “Com a implantação dessas vagas, a cidade de São Carlos se torna mais inclusiva e atenta às necessidades de um público que, muitas vezes, enfrenta desafios no acesso a locais públicos e privados. As novas vagas são localizadas em pontos estratégicos, com sinalização clara e visível, garantindo maior autonomia para as pessoas com TEA e facilitando o deslocamento de seus acompanhantes. Quero agradecer ao Passeio São Carlos, através de Janine Bastos, gerente de marketing do empreendimento, pelo olhar especial com essa situação.”, disse o parlamentar.

"A Lei nº 20.472/2021, que criamos juntos, tem como objetivo oferecer maior qualidade de vida para as pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Muitas vezes, o simples ato de estacionar se torna um desafio para essas pessoas e suas famílias. Com a criação dessas vagas, estamos assegurando um direito fundamental de acesso e dignidade. Acredito que a verdadeira inclusão começa com pequenas atitudes, como essa, que fazem toda a diferença no dia a dia das pessoas. Fico feliz em ver a nossa lei sendo cumprida e impactando positivamente a vida da nossa comunidade.”, finalizou o parlamentar.

O Shopping Passeio São Carlos, segue empenhado no propósito de estudar e implantar melhorias que possibilitem maior comodidade aos seus frequentadores. E a busca por inclusão segue como um dos pilares desse compromisso. “Estamos muito felizes em oferecer vagas de estacionamento exclusivas para pessoas com TEA. Nosso objetivo é oferecer bem-estar, rompendo barreiras com ações permanentes de acessibilidade que hoje significam um mais um passo na busca por uma sociedade respeitosa e inclusiva.”, comenta Janine Bastos.

