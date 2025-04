IFSP São Carlos e UFSCar se unem para criação de especialização em manutenção e intercâmbio acadêmico

No dia 25 de março de 2025, o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Campus São Carlos recebeu uma comitiva de docentes do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) para discutir parcerias estratégicas voltadas à formação e capacitação profissional na área de manutenção. A reunião contou com a presença do diretor-geral eleito do IFSP São Carlos para o período de 2025 a 2029, Prof. Dr. Rodrigo Cristian Lemes, além de professores e técnicos das duas instituições.

O principal tema debatido foi a criação de um curso de especialização lato sensu em Manutenção, que seria oferecido pela UFSCar com o apoio do IFSP. A proposta surge como resposta à crescente demanda por profissionais e engenheiros qualificados para atuar na indústria da manutenção, um setor estratégico para a economia e inovação tecnológica.

Na reunião, foram discutidas as possibilidades para o formato do curso, suas diretrizes, o público-alvo e a viabilidade de implementação. A iniciativa busca não apenas atender às necessidades do mercado, mas também fortalecer a formação de engenheiros e técnicos, ampliando as oportunidades de especialização na região.

Outro ponto de destaque foi a possibilidade de intercâmbio acadêmico entre os cursos de graduação da UFSCar em Engenharia Mecânica e do IFSP em Engenharia Aeronáutica. Além disso, a reunião abordou a colaboração em pesquisa entre as áreas de engenharia mecânica e engenharia aeronáutica, incentivando o compartilhamento de infraestrutura, conhecimentos e experiências para impulsionar estudos e inovações tecnológicas.

