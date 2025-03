Vereador Bruno Zancheta propõe sala especializada em tratamento de fibromialgia e dores crônicas após reforma do CEME

O vereador Bruno Zancheta se reuniu com o Secretário Municipal de Saúde, Leandro Pilha e o Secretário Adjunto Wander Bonelli, para tratar de diversos assuntos relacionados à saúde pública municipal.



Na oportunidade, ele apresentou uma proposta importante para a saúde pública da cidade, sugerindo a criação de uma sala especializada no tratamento de fibromialgia e dores crônicas. A sugestão do parlamentar é que ela seja implantada após a reforma do Centro Municipal de Especialidades (CEME). Ela visa atender pacientes com condições como a fibromialgia, que muitas vezes enfrentam desafios para encontrar tratamentos adequados.



Em suas palavras, Bruno Zancheta destaca a necessidade de um espaço dedicado para o tratamento de doenças crônicas e complexas, como a fibromialgia: "Protocolei um ofício junto ao Secretário de Saúde que de pronto entendeu a necessidade dessa demanda, pois sabemos que a fibromialgia é uma doença que afeta muitas pessoas, mas que ainda é muito difícil de ser diagnosticada e tratada de forma eficaz. Essa sala especializada será um local onde os pacientes poderão contar com uma equipe multidisciplinar para tratar de suas dores de forma mais integrada e segura."



O vereador também enfatiza que o objetivo da proposta é proporcionar um atendimento especializado e humanizado: "Queremos oferecer um tratamento de qualidade, que leve em conta as especificidades de cada paciente. Muitas vezes, as pessoas com fibromialgia e dores crônicas enfrentam não apenas os sintomas da doença, mas também o estigma e a falta de compreensão sobre a gravidade da condição. Com essa sala especializada, poderemos dar a devida atenção a quem precisa."



Essa proposta visa criar uma estrutura que possa oferecer aos pacientes com dores crônicas, especialmente os portadores de fibromialgia, um atendimento mais eficaz e acolhedor, dando um passo importante para a melhoria da saúde pública municipal.

Leia Também