Com recursos do vereador Bruno Zancheta, câmeras no Vale do Uirapuru estão 100% integradas com o sistema da Guarda Municipal

A segurança no Vale do Uirapuru, acaba de ganhar um reforço importante com a plena integração do sistema de câmeras de monitoramento com a Guarda Municipal. Agora, as câmeras de vigilância estão operando de forma 100% integrada com a central de segurança da corporação, possibilitando uma resposta mais ágil e eficiente em situações de emergência.

Esse avanço só foi possível graças aos recursos viabilizados pelo vereador Bruno Zancheta, que destinou uma verba via emenda parlamentar para a implantação do sistema. O projeto, que vem sendo esperado por moradores da região, visa aumentar a segurança pública e proporcionar mais tranquilidade para quem transita pelo local, além de ser um importante aliado na prevenção de crimes.

De acordo com o parlamentar, o investimento na segurança é uma prioridade para garantir o bem-estar da população. “Este é um passo importante para garantir que os cidadãos do Vale do Uirapuru se sintam mais seguros. A tecnologia, quando bem utilizada, pode ser uma grande aliada na proteção da nossa comunidade”, declarou o vereador, que tem se empenhado em ações voltadas para o fortalecimento da segurança pública na cidade.

“Com o funcionamento pleno das câmeras no Vale do Uirapuru, a expectativa é de que a segurança no bairro seja ainda mais reforçada, contribuindo para uma cidade mais tranquila e protegida para todos”, finalizou Bruno Zancheta.

