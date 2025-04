Motorista picada por escorpião perde controle do carro e capota a caminho do hospital

Crédito: Piranot

Uma motorista que seguia para o hospital após ser picada por um escorpião perdeu o controle de seu Honda City, colidiu com uma van da prefeitura e capotou na tarde desta terça-feira (1º) na Avenida Vittorio Magossi, no bairro Água Branca, em Piracicaba.

De acordo com informações do portal Sampi, o acidente ocorreu nas proximidades da Avenida Francisco Luiz Razeraa. A vítima sofreu um ferimento grave na mão, com amputação do membro.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar prestaram atendimento no local, e a motorista foi encaminhada à Santa Casa. A Polícia Científica foi acionada para a perícia, e as causas do acidente estão sendo investigadas.

