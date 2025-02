Provão Paulista: Estudantes aprovados na terceira chamada devem estar atentos ao período de matrículas

Futuros universitários da USP, Unesp, Unicamp e Fatecs devem fazer a matrícula ainda nesta semana, sob risco de perder a vaga -

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) divulgou na última segunda-feira (3), a terceira e última chamada unificada do Provão Paulista Seriado para matrículas na USP, Unesp, Unicamp e Fatecs.

O coordenador de avaliações da Secretaria, Carlos Eduardo Lavor, aconselha os estudantes a estarem atentos aos prazos de cada instituição, sob risco de perderem a vaga no ensino superior. “É muito importante que você, estudante, vá conferir o seu resultado no portal do Provão e faça a sua matrícula, caso seja convocado. Se essas vagas não forem preenchidas na terceira chamada, cada universidade vai ter autonomia para preencher com outros processos seletivos. Então, corre lá, confere se você foi convocado e faça sua matrícula”, reforça.

Cada uma das instituições de ensino superior têm o seu próprio cronograma de pré-matrícula e matrícula e todos os detalhes podem ser conferidos no portal do Provão Paulista, no endereço https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/. Este é o mesmo site que o estudante deve acessar para conferir se está entre os convocados da terceira chamada

