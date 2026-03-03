Piracema termina com apreensÃ£o de 406 quilos de pescado

O Rio Mogi GuaÃ§u em Pirassununga: o perÃ­odo de Piracema tem o objetivo de proteger o processo de migraÃ§Ã£o das espÃ©cies nativas da Bacia do rio TietÃª ParanÃ¡, garantindo a reproduÃ§Ã£o dessas espÃ©cies - CrÃ©dito: SCA

O comandante Ivo Fabiano Morais, da 2ª Companhia PAmb do 5° BPAmb, na região de Pirassununga, que envolve a bacia do Rio Mogi Guaçu, relata que o balanço da Operação Piracema na região de Piracicaba, Pirassununga, Americana, São João da Boa Vista e Rio Claro, que começou em 1º de novembro de 2025 e terminou no último sábado, 28 de fevereiro de 2026, resultou na fiscalização de 771 pescadores, na apreensão de 406 quilos de pescado e na prisão de uma pessoa.

Durante este período, os policiais navegaram durante 567 horas, fiscalizaram 208 embarcações, apreenderam três destes barcos e também dois motores, além de 19 redes, com 2.124 metros lineares no total. Além disso, foram recolhidos 12 carretilhas/molinetes. A fiscalização também envolveu 76 estabelecimentos comerciais. No total, foram aplicadas 70 infrações, com R$ 121.399,18 em multas desde o início do período de reprodução dos peixes, que começou em 1º de novembro de 2025 e seguiu até o último sábado, 28 de fevereiro de 2026.

Piracema é um fenômeno natural em que os peixes migram rio acima, contra a correnteza, para desovar e se reproduzir em locais com águas mais oxigenadas e quentes, geralmente ocorrendo no período das chuvas. A palavra vem do tupi (“subida do peixe”) e é crucial para manter os estoques pesqueiros.

Para proteger a reprodução, a pesca é restrita ou proibida em várias regiões, sendo considerado crime ambiental pescar espécies nativas durante esse período. Dourado, curimbatá, pintado, pacu e matrinxã, entre outros, nadam grandes distâncias, superando obstáculos.

Os peixes enfrentam desafios naturais, como cachoeiras, e artificiais, como barragens de hidrelétricas, que dificultam a migração. O período exato e as regras de pesca variam de acordo com o estado e a bacia hidrográfica.

ENCERRAMENTO DA OPERAÇÃO PIRACEMA – TEMPORADA 2025/2026

A 2ª Companhia de Polícia Militar Ambiental informa o encerramento da Operação Piracema, realizada no período de 1º de novembro de 2025 a 28 de fevereiro de 2026, em toda a área de abrangência da Bacia Hidrográfica do Rio Paraná, em estrito cumprimento à Instrução Normativa IBAMA nº 25/2009, que estabelece o período de defeso destinado à proteção da reprodução natural dos peixes.

Durante o período de defeso, foram intensificadas ações de policiamento ambiental preventivo e repressivo, com fiscalizações terrestres e fluviais, orientação aos pescadores profissionais e amadores, além de operações voltadas à coibição da pesca ilegal, transporte, armazenamento e comercialização de pescado em desacordo com a legislação ambiental vigente. As atividades tiveram como objetivo principal assegurar a preservação dos estoques pesqueiros e a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas aquáticos.

Com o término do defeso em 28 de fevereiro de 2026, a pesca passa a ser permitida fora do período de proteção reprodutiva, devendo, contudo, observar rigorosamente as normas permanentes estabelecidas pela Instrução Normativa IBAMA nº 26/2009, que dispõe sobre as Normas Gerais de Pesca na Bacia Hidrográfica do Rio Paraná.

RESULTADO PARCIAL DA OPERAÇÃO PIRACEMA NA REGIÃO DE PIRACICABA, PIRASSUNUNGA, AMERICANA, SÃO JOÃO DA BOA VISTA E RIO CLARO / 2ª COMPANHIA PAMB

Horas navegadas - 525

Autos de Infração lavrados (quantidade) - 70

Valor total de Multas aplicadas - R$ 121.399,18

Quantidade de BOPAmb - 45

Quantidade de TVA - 422

Pescadores abordados - 701

Pessoas Presas - 1

Embarcações fiscalizadas - 191

Embarcações apreendidas - 3

Motores apreendidos - 2

Redes apreendidas (Unidade) - 17

Redes apreendidas (mts. Lineares) - 1124

Carretilhas/molinetes Apreendidos (Unidade) - 12

Outros Petrechos de pesca apreendidos (unidade) - 78

Estabelecimentos comerciais fiscalizados (fonte de consumo) - 63

Pescado Apreendido (kg) - 406

Peixes vivos soltos (unidade) - 21

Bloqueio - 138

Educação Ambiental -

