Motociclista em alta velocidade atropela e mata mulher e cachorro em cidade da região

SIGA O SCA NO

Maynara e o cachorrinho morreram atropelados - Crédito: reprodução/arquivo pessoal

Maynara Marcusso de Oliveira, 27 anos e seu cachorro foram atropelados e mortos na tarde desta quarta-feira, 1, na Avenida Getúlio Vargas, em Bauru (SP). Ambos foram atingidos por um entregador de aplicativo que estaria em alta velocidade.

As imagens mostram que a mulher e o cão tentaram atravessar a via expressa quando foram arremessados para o alto. Ambos morreram no local.

Segundo apurado, o motociclista foi ao solo e em estado grave, foi encaminhado ao Pronto-Socorro Central (PSC) e posteriormente encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base de Bauru.

Segundo o delegado responsável pelo caso, um inquérito por homicídio culposo, sem a intenção de matar, foi instaurado. A investigação da Polícia deve apurar a velocidade do motociclista, afirmar se o semáforo estava fechado ou aberto e se a vítima atravessava na faixa de pedestres.

O corpo de Maynara foi sepultado na tarde de ontem, em Cérqueira César (SP).

Leia Também