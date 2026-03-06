Falta de licenciamento e cinto: as 5 principais infraÃ§Ãµes de trÃ¢nsito

ipva -

Deixar de registrar e de licenciar o veículo, dirigir sem cinto de segurança e manusear o celular ao volante estão entre as infrações de trânsito mais cometidas no estado de São Paulo em 2026. Os dados são do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) e consideram apenas as autuações lavradas pelo próprio órgão.

Cada infração possui tipificação específica, com penalidades e desdobramentos previstos em lei. De modo geral, todas representam riscos à segurança viária e podem resultar em transtornos ao motorista, incluindo multa, pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e até remoção do veículo ao pátio.

Os números divulgados pelo Detran-SP não incluem, por exemplo, multas aplicadas por radares de velocidade, que são de responsabilidade de outros órgãos e entidades de trânsito.

Ranking – 5 principais infrações de trânsito em SP (2026)

Deixar de efetuar o registro do veículo em até 30 dias, em caso de transferência de propriedade – 144.300 ocorrências Conduzir veículo registrado, mas não devidamente licenciado – 65.800 ocorrências Conduzir sem cinto de segurança – 26.000 ocorrências Conduzir manuseando telefone celular – 21.300 ocorrências Avançar o sinal vermelho – 12.800 ocorrências

Penalidades previstas

No caso das duas infrações mais recorrentes — ausência de registro após a transferência e falta de licenciamento — a legislação prevê multa e recolhimento do veículo, conforme os artigos 230 e 233 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Dirigir sem cinto de segurança é considerado infração grave, com multa de R$ 195,23 e acréscimo de cinco pontos na CNH, conforme o artigo 167 do CTB. Já conduzir o veículo manuseando o celular é infração gravíssima (artigo 252), mesma classificação aplicada a quem avança o sinal vermelho ou desrespeita a parada obrigatória sem que haja sinalização permitindo a livre conversão à direita (artigo 208).

