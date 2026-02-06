(16) 99963-6036
sexta, 06 de fevereiro de 2026
Educação

Escolas Cívico-Militares de SP adotam regimento interno para reforçar respeito e convivência

06 Fev 2026 - 16h36Por Da redação
Alunos em escola civico-militar - Crédito: divulgação Alunos em escola civico-militar - Crédito: divulgação

Com o objetivo de assegurar um ambiente escolar baseado no respeito mútuo e no cumprimento de direitos e deveres, foi elaborado um regimento interno específico para as 100 unidades do modelo de Escolas Cívico-Militares (ECM) no Estado de São Paulo. O documento estabelece diretrizes de convivência e organização, sem alterar a autonomia da gestão escolar, que segue sob responsabilidade do diretor da unidade, nomeado pela Secretaria da Educação.

De acordo com o guia, o respeito e a disciplina previstos nas escolas cívico-militares não representam cerceamento da liberdade de expressão dos estudantes. Pelo contrário, o regimento reforça que opiniões, ideias e posicionamentos podem ser manifestados, desde que de forma responsável e alinhada ao bem comum. As orientações propostas devem ser compreendidas como instrumentos a serviço da formação integral dos alunos, não sendo recomendados nem o rigor excessivo nem a leniência em sua aplicação.

Segundo o secretário da Educação, Renato Feder, a proposta busca estimular o engajamento dos estudantes com o ambiente escolar e promover valores fundamentais para a convivência. “Queremos que os alunos se envolvam com a escola e aprendam os benefícios de adotar um comportamento ético e respeitoso, essencial para um ambiente escolar saudável. O objetivo é que o estudante seja respeitoso e disciplinado a partir de valores como responsabilidade e respeito ao outro”, destacou.

